العمل: «هدف» سيتحمل 80% من أجرة تنقلات المرأة العاملة

تواصل – فريق التحرير

كشف خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن اعتماد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع للوزارة مشروعاً ضخماً لمساعدة المواطنات على الاستقرار في أعمالهن من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول).

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي “تويتر” أن “هدف” سيتحمل 80 % من أجرة تنقلات المرأة العاملة، من خلال شركة توجيه المركبات.

وبحسب ما نشره “أبا الخيل” فإن المشروع يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن العاملات السعوديات في القطاع الخاص، وذلك لزيادة نسبة مشاركة المرأة ولدعم استقرارها الوظيفي، من خلال نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل، وذلك بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن التسجيل في الخدمة يكون عبر هذا الرابطhttp://wusool.sa