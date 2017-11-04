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#قيادة_التحالف : استهداف موقع مجاور لسوق في #صعدة ، هدف عسكري مشروع لوجود عناصر حوثية وخبراء صواريخ وأسلحة

#قيادة_التحالف : استهداف موقع مجاور لسوق في #صعدة ، هدف عسكري مشروع لوجود عناصر حوثية وخبراء صواريخ وأسلحة
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تواصل – واس :
إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” بشأن ادعاء استهداف التحالف لسوق علاف بمديرية سحار / محافظة صعدة ، أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة ، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المختارة) والأهداف العسكرية السانحة لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف ( الضرورة العسكرية، التمييز ، التناسب، الإنسانية ) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.
وقد تبين أن ما تم تنفيذه بمكان وزمان الادعاء هو هدف عالي القيمة “هدف عسكري مشروع” يتمثل بموقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ.
وقال: إنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي التي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ وكذلك الإجراءات الوقائية والاعتبارات التكتيكية لتقليل أي اضرار جانبية والأخذ بالاعتبار للنمط الحياتي والاجتماعي حول الموقع.
كما شدد العقيد الركن المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف.

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