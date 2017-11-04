شرطة حفر الباطن تطيح بعصابة ارتكبت أكثر من 25 حادث سرقة

تواصل – فريق التحرير

تمكنت شرطة محافظة “حفر الباطن” من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين ووافد عربي، اتهموا في وقائع سرقة لنحو 25 قضية.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية فإن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت، بفضل من الله وتوفيقه، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين ووافد عربي في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات عن تعرض عدد من الاستراحات لسرقة محتوياتها من أثاث وأجهزة كهربائية وأسطوانات غاز، تكررت مؤخراً على فترات متفاوتة بالمحافظة.

وأكد أن فريق العمل المكلف بمتابعة تلك السرقات تمكن من التوصل للمتهمين في ارتكابها والقبض عليهم، حيث تبين تورطهم في سرقة ما يربو على ٢٥ قضية سرقة.

وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلال للقضايا وتمهيداً لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالمحافظة.