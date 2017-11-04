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«الغذاء والدواء»: 5 مُركبات سامّة وجدناها بخلطات أعشاب علاجية

«الغذاء والدواء»: 5 مُركبات سامّة وجدناها بخلطات أعشاب علاجية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها ضبطت، خلال حملات لها مؤخراً، عدداً من خلطات الأعشاب التي تُستخدم في أغراض العلاج، وعند تحليلها، وجد بها 5 مركبات شديدة الخطورة على صحة الإنسان.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم السبت، إن هذه الخلطات تضمّ الألمونيوم والزرنيخ والرصاص والزئبق والقصدير.

وأوضحت أن الألمونيوم في حال استنشاقه أو ابتلاع كمية كبيرة منه، فإنه يؤدي إلى أمراض العظام والدماغ والاضطرابات وفقر الدم والأنيميا.

ولفتت إلى أنه عند التعرض لمدة طويلة إلى الزرنيخ عن طريق الأكل أو الشرب، فإنه يؤدي إلى سرطان المثانة والجلد وأمراض القلب والسمية والعصبية والسكري.

وذكرت أن الرصاص الذي غالباً يتواجد بالكحل وخلطات التجميل، يتسبب في أمراض العظام وتلف كلي والوفاة، بينما يؤدي القصدير إلى تهييج العين والجلد وتسمم الكبد والجهاز العصبي.

بينما يتسبب الزئبق، الذي يتواجد بمستحضرات تبيض البشرة، في تشوه الأجنة، وتشوه أجهزة المناعة والعصبي والتنفسي.

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