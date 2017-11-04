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الكويت: لا تحركات عسكرية ضدنا وسنلاحق مروّجي الشائعات

الكويت: لا تحركات عسكرية ضدنا وسنلاحق مروّجي الشائعات
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تواصل – وكالات:

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إنه لا صحة للأنباء التي أشارت إلى وجود تحركات عسكرية نحو دولة الكويت من أطراف أجنبية وإقليمية، نافية الأنباء التي تم تداولها، اليوم السبت، بشأن ذلك.

وقالت مديرية التوجیه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، في بیان لھا نشرته وكالة الأنباء الكويتیة: “تھیب رئاسة الأركان العامة بالجمیع تحري الدقة وعدم نشر المعلومات المغلوطة التي تؤثر على أمن البلاد واستقراره”.

وشددت على أن وزارة الدفاع تحتفظ بحقھا القانوني في المساءلة والملاحقة القضائیة تجاه من يروج لمثل تلك الشائعات من خلال الجھات القضائیة المختصة.

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