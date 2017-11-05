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«صبراً آل ناصر» تُثير السخرية من عبده خال على تويتر

«صبراً آل ناصر» تُثير السخرية من عبده خال على تويتر
صورة تعبيرية
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تواصل – فريق التحرير

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجةً من السخرية والهجوم على الكاتب “عبده خال” بعدما أعلن تضامنه مع ناصر القصبي وزوجته بدرية البشر بطريقة مثيرة للجدل.

وكان الكاتب السعودي قد غرد قائلاً “الصديقان الرائعان ناصر القصبي ود. بدرية البشر بقدر النجاح الذي حققتمانه من كشف الزيف بقدر ما ينالكما من إيذاء، فصبراً آل ناصر”.

تغريدة “عبده خال” جاءت على خلفية تعرُّض الفنان السعودي ناصر القصبي وزوجته الكاتبة بدرية البشر، لهجوم كبير بعد سحب رواية “زائرات الخميس” لبدرية البشر بسبب تضمنها مقاطع وصفت بـ “الإباحية”، في حين أن الرواية تتناول زواج القاصرات وتصف مشهد اغتصاب طفلة تحت هذا المسمى.

سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من “عبده خال” لم يكن سببها فقط تلك التغريدة، لكنه لاقى هجوماً واعتراضاً شديدين أيضاً على تغريدة أخرى وصف فيها “منتقدي القصبي وزوجته” بـ”السفلة”، حيث غرد قائلاً “كثير من السفلة يتهجم على كاتب أو كاتبة من غير أن يكون له رادع من دين أو أدب أو خلق. ونحن الكتّاب بحاجة إلى محامين وطنيين لرفع الضيم عن أقلامنا”.

تضامن خال مع القصبي وزوجته وهجومه على منتقديهما؛ دفع الكثير من المغردين للرد عليه كالآتي:

الباسل علق قائلاً: “فيه مثل يقول مين يشهد لك يابا الحصين قال ذنبي.. ينطبق عليك يالخال”.

فيما تساءل المغرد: “فهد بن ثامر” قائلاً “‏ممكن تذكر لنا يا الخال بعض هذه النجاحات التي نفع بها الإسلام والمسلمين ونفع الله بها بلادنا اذكر لنا اثنتين أو ثلاث المايك معك”.

أما حساب @wale_ar80 فعلق ساخراً: ” -متون طاش ما طاش -كتاب عقيدة سِلْفي – صحيح حمود ومحيميد – ودروس بدرية في الأمور الإباحية؛ نفعت الأمة في العلاقة الجنسية”.

أما حساب السلطان العمري‏ فرفض التشبيه في الموقف بين القصبي والصحابي الجليل عمار بن ياسر، فغرد قائلاً: “عليك من الله ما تستحق لا تتلاعب بالنصوص، فرق بين أهل الإيمان آل ياسر، وبين آل ناصر”.

أما “AbduhKhal @alasmari” فعلق قائلاً: “والله يا عبدو ما دعيت ولا مجدت أبطال الحد الجنوبي المرابطين المدافعين عن الوطن بدمائهم قبل سلاحهم كل مدحكم لمغني أو ممثل وصبراً يا عرب”.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    يجب وضع معايبر واضحة للكتابات المسموح بنشرها وتراجع من قبل لجنة وطنبة ومن أهم ال معايبر الالتزام والانسجام وعدم التعارض بين المؤلفات و الشريعة السمحاء و الالتزام بثقافك للمجتمع وعاداته وتقالبده وثقافته وهوبته الاسلامية و العربية والوطنية.

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  2. ٢
    زائر

    بدلا من نشر المشكله اقترح حلا وطريقه تفيد القارئ وخاصه حديثي السن ومن ليس لديهم تجارب او نصائح تدلهم على الطريق الصحيح والسلام

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  3. ١
    كلا على ميله يميل اللهم ارجع ضال المسلمين رجعا جميلا

    ال

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