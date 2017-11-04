«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق

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30 ثانية كافية لتسخين السيارة، هذا هو ما أكده خبراء السيارات والنقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، مؤكدين أن المركبات الحديثة لا تحتاج إلا لثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، ومن ثم يكون جاهزا للانطلاق.

وأضافوا أن الاعتقاد بأن المركبة تحتاج إلى عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كاف وتصبح جاهزة للانطلاق، لا ينطبق إطلاقا على المركبات الحديثة، حيث إن المحركات الحديثة التي

تعمل “بنظام حقن الوقود”، عوضا عن تقنية (الكربوريتر) القديمة لا تحتاج لأكثر من ثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة.

وبينوا أن أغلب كتيبات المركبات تنصح بأن تكون فترة تسخين المركبات من 10 إلى 30 ثانية فقط، بحد أقصى.