بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

تواصل – فريق التحرير:

بعد ساعات من الهزة الأرضية الخفيفة التي ضربت شمال النماص، توجهت لجنة نوعية من المركز الوطني للزلازل والبراكين إلى المنطقة للتوعية بكيفية التصرف أثناء وبعد وقوع الهزة الأرضية.

وكان الفريق الفني قد وقف، اليوم السبت، على المناطق المحيطة بمركز الهزة الأرضية لتقييم الوضع ورفع التوصيات.

يذكر أن هزة أرضية تم رصدها صباح أمس الجمعة، على بُعد 16 كم – شمالي‫النماص، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وتقع الهِزة على عُمق 9.1 كم، وذلك بعد نحو 14 يوماً من هِزة أرضية سبقتها على مسافة 91 كلم – جنوبي جدة، بقوة 3 درجات.