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أفغانستان تحجب «واتساب» و«تليجرام»

أفغانستان تحجب «واتساب» و«تليجرام»
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تواصل – وكالات:

طلبت السلطات الأفغانية هذا الأسبوع تعليق خدمتي واتساب وتلجرام المستخدمتين كثيراً من قبل من وصفتهم بـ”المتمردين” لنشر بياناتهم، لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الاتصالات الأفغاني، شهزاد أريوبي، على صفحته على موقع “فيسبوك”: إنه “منذ يومين، العديد من المواطنين اشتكوا من حجب واتساب وتلجرام”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح “أريوبي”، أن “الوزارة تعتزم إطلاق تقنيات جديدة بهدف تحسين خدماتها وحل المشاكل التقنية لكن اختبارها يفرض تعليق واتساب وتلجرام موقتاً”.

وأضاف الوزير الأفغاني: “بناء عليه، طُلب من الهيئة التنظيمية للاتصالات (اترا) اتخاذ تدابير في هذا الاتجاه”، مؤكداً أن الأمر “ليس تعدياً على حرية التعبير”.

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