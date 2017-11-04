ليلة أفراح في مكة.. زواج نجل الشيخ فايز العجيب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

ترشيحاتنا

سعد الحريري يُفجِّر استقالته في وجه إيران

سعد الحريري يُفجِّر استقالته في وجه إيران

السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)

السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

ليلة أفراح في مكة.. زواج نجل الشيخ فايز العجيب

ليلة أفراح في مكة.. زواج نجل الشيخ فايز العجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

في ليلة مِن أجمل ليالي الأنس والفرح والسرور، امتزجت فيها المشاعر الرائعة، احتفل رجل الأعمال المعروف الشيخ فايز بن محمد العجيب بزواج نجله “محمد” بقاعة مكة الكبرى بمخطط الزايدي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والوجهاء والأعيان.

وشهد برنامج الحفل عدداً من الفقرات، ابتدأت من المجس الحجازي، واشتملت فقرات الحفل على عدد من القصائد المنبرية التي خصصت للمناسبة، وألقاها عدد من كبار شعراء الخليج العربي.

وقد رحب الشيخ العجيب بكافة الحضور الذين شاركوه فرحته بزواج ابنه، وشكرهم على تلبية الدعوة، مؤكداً سعادته البالغة بتشريفهم وقبولهم الدعوة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قبيلة الفلاحيين تحتفل بزواج «فهد بن عاطي» بالطائف

قبيلة الفلاحيين تحتفل بزواج «فهد بن عاطي» بالطائف

متزوج عليها منذ 20 سنة وطلب مني إخبارها بسبب مرضه.. ماذا أفعل؟

متزوج عليها منذ 20 سنة وطلب مني إخبارها بسبب مرضه.. ماذا أفعل؟

ألماني يبدأ حياته الزوجية برحلة إيمانية إلى مكة

ألماني يبدأ حياته الزوجية برحلة إيمانية إلى مكة

وفاة «الهزاع» الإمام السابق لجامع «ابن حنبل» بالخُبر

وفاة «الهزاع» الإمام السابق لجامع «ابن حنبل» بالخُبر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>