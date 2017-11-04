ليلة أفراح في مكة.. زواج نجل الشيخ فايز العجيب

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في ليلة مِن أجمل ليالي الأنس والفرح والسرور، امتزجت فيها المشاعر الرائعة، احتفل رجل الأعمال المعروف الشيخ فايز بن محمد العجيب بزواج نجله “محمد” بقاعة مكة الكبرى بمخطط الزايدي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ والوجهاء والأعيان.

وشهد برنامج الحفل عدداً من الفقرات، ابتدأت من المجس الحجازي، واشتملت فقرات الحفل على عدد من القصائد المنبرية التي خصصت للمناسبة، وألقاها عدد من كبار شعراء الخليج العربي.

وقد رحب الشيخ العجيب بكافة الحضور الذين شاركوه فرحته بزواج ابنه، وشكرهم على تلبية الدعوة، مؤكداً سعادته البالغة بتشريفهم وقبولهم الدعوة.