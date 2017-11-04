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غداً.. توزيع 800 «فيلا» في 4 محافظات بالمملكة

غداً.. توزيع 800 «فيلا» في 4 محافظات بالمملكة
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تواصل – واس:

تبدأ وزارة الإسكان غداً، إجراءات المعاينة والحجز لنحو 800 وحدة سكنية من نوع فيلا في أربع محافظات هي “طريف – بيش – رياض الخبراء – وثادق”.

وتتوزع الوحدات السكنية التي ستكون متاحةً أمام المستفيدين من الدعم السكني بواقع 342 فيلا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، و249 فيلا في محافظة بيش بمنطقة جازان.

ويتضمن التوزيع 91 فيلا سكنية في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، و115 فيلا سكنية في محافظة ثادق بمنطقة الرياض، وتتراوح أسعار تلك الوحدات بين 200 ألف إلى 453 ألف ريال وبأقساط ميسرة.

وأكدت الوزارة أن المشاريع الأربعة تم تخصيصها وستكون جاهزة للتسليم، حيث تضم فللاً سكنيةً بمتوسط مساحة 500 متر مربع، وبمسطحات بناء تصل إلى 300 متر مربع.

وأشارت إلى أن تلك المشاريع تضم مرافق عامة ومسطحات خضراء، إضافة إلى عدد من المواقع ستكون مخصصة لعدد من المرافق الحكومية، بإجمالي مساحة للمشاريع الأربعة يصل إلى مليون متر مربع.

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