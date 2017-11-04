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الفالح: 24 دولة تتعاون لخفض مخزونات النفط.. والمهمة لم تنتهِ

الفالح: 24 دولة تتعاون لخفض مخزونات النفط.. والمهمة لم تنتهِ
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تواصل – وكالات

دعا وزير الطاقة خالد الفالح العالم إلى بذل المزيد من الجهد من أجل خفض مخزونات النفط العالمية.

وأكد الفالح بعد اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وقازاخستان، أن هناك حالة من الرضا العام بالاستراتيجية التي تنتهجها 24 دولة وقعت على إعلان للتعاون.

وأوضح وفقا لـ”رويترز” أن الجميع يدرك أن المهمة لم تنجز بعد مضيفا أنه لا يزال يتعين فعل الكثير لخفض المخزونات وأن المهمة لم تنقض بعد.

وتقود روسيا والسعودية اتفاقا بين الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها لخفض الإنتاج العالمي بهدف رفع الأسعار.

ولفت الفالح إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق العالمي التي تحدث مع مسؤوليها تتفق مع هذا الرأي، مضيفا ” إن هذا هو ما استشعره أيضا يوم الجمعة من رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف وكل الدول المنتجة للنفط في اجتماع مائدة مستديرة ضمت وزراء الطاقة في آسيا”.

وقال إن مسؤولين من ماليزيا والإكوادور ونيجيريا وليبيا نقلوا إليه نفس الانطباع أيضا. وأضاف أن الجميع ملتزمون بالعمل مع المنتجين الآخرين ودعم الاتفاق.

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