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«رويترز»: تأجيل إغلاق أكبر مصفاة نفط بالمملكة

«رويترز»: تأجيل إغلاق أكبر مصفاة نفط بالمملكة
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تواصل – وكالات:

أفادت وكالة أنباء “رويترز”، اليوم السبت، بأن شركة “أرامكو” قررت تأجيل إغلاق وحدة لفصل المكثفات في مصفاة رأس تنورة والتي تعد الأكبر بالمملكة بطاقة تبلغ 550 ألف برميل يومياً.

ونقلت الوكالة عن مصادر نفطية -لم تسمها-، قولها: إنه “من المتوقع أن تغلق شركة أرامكو للنفط وحدة لفصل المكثفات في مصفاة رأس تنورة بحلول نهاية نوفمبر لمدة شهر لإجراء صيانة، وهو ما يعني إرجاء موعد الإغلاق”.

وأضافت: “أرجئ الإغلاق إلى نهاية نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر”، مشيرةً إلى أن “الوحدة ستتوقف عن العمل من 26 نوفمبر إلى الثامن من يناير المقبل”.

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