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ميليشيا «الحوثي» تخسر قيادياً جديداً في غارة للتحالف

ميليشيا «الحوثي» تخسر قيادياً جديداً في غارة للتحالف
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تواصل – وكالات:

خسرت ميليشيا الحوثي، قيادياً جديداً في غارة للتحالف حصدت أيضاً مرافقيه أثناء معارك عنيفة بين الجيش اليمني والمقاومة من جهة والانقلابيين من جهة أخرى في “تعز” جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر حوثية -بحسب موقع “المشهد اليمني”-، بمقتل “اللواء ناجي بن محمد صالح العرشي قائد (اللواء 201)”، مؤكدةً أنه “من أبرز القيادات العسكرية الموالية للحوثيين”.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية، ذكرت في إحصائيةٍ لها مؤخراً أن خسائر ميليشيا الحوثي خلال أسبوع واحد بلغت قرابة 600 عنصر إضافة إلى 21 من قيادات الجماعة الميدانية في عدد من جبهات القتال.

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