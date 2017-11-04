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الغذاء والدواء: نصف الأدوية المسجلة سعرها أقل من 35 ريالاً

الغذاء والدواء: نصف الأدوية المسجلة سعرها أقل من 35 ريالاً
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تواصل – الرياض

كشف فهد النتيفي، مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أن ما يزيد على 7000 دواء مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصفها تقل أسعارها عن 35 ريالاً.

وأوضح أن الهيئة تتابع حملاتها لكشف أي تلاعب باستمرار، لافتاً إلى أن المتابعة للمستحضرات المسجلة والمدرجة لديها تجري ابتداء من دخولها للمنفذ، حيث التأكد من أن السعر المطبوع على العبوة هو نفسه المسجل لدى الهيئة، إضافة إلى التفتيش الدوري على جميع مستودعات الأدوية للتأكد من التزامها بأسس التخزين والتوزيع الجيد، ويشمل ذلك تتبع نظامية المستحضرات.

ووفقاً لـ”مكة” فقد أكد “النتيفي” أن الأدوية المخالفة لنظام التسعير تحال للجان المخالفات في مديريات الشؤون الصحية بوزارة الصحة لإيقاع العقوبات على المخالفين، مشيراً إلى أنه فيما يخص اختلاف السعر، فقد ضبط عدد من الحالات لا يشكل ظاهرة، حيث إن الكثير من الموردين ملتزمون بنظام الهيئة، منوها إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لتشمل الحملة مناطق أخرى في المستقبل.

وأشار إلى أن الهيئة تعمد إلى تخفيض أسعار بعض المجموعات العلاجية، حيث تراجع أسعار الأدوية بشكل دوري حسب القواعد واللوائح المنظمة للعملية بعد إجراء مقارنات لها بالأسعار في دول مجاورة وفي الدول المسوقة فيها، موضحا أن تسجيل مستحضرات منافسة أدى أيضا لتخفيض أسعار الأدوية المماثلة لها.

وأوضح أن السوق الدوائية لا تخضع للنظريات الاقتصادية المعروفة أو آليات السوق كالعرض والطلب، حيث العرض لا تتحكم به أسعار قياسية تحددها عوامل السوق، ويستطيع المنتج من خلالها اتخاذ قرار الإنتاج لكمية محددة وحساب نسبة الربح المعقول جراء بيع المنتجات، وفقاً للنظرة الاقتصادية التقليدية، وبالتالي فإن هذا التصور غير موجود بالنسبة للأدوية.

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