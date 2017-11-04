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إقامة ملتقى «توظيفي – استثماري» في «الشمالية»

إقامة ملتقى «توظيفي – استثماري» في «الشمالية»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، عن عزم الوزارة على إقامة ملتقى للفرص الاستثمارية والتوظيف في مجال البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشمالية خلال شهر مارس من عام 2018م.

وأوضح “المشيطي” -بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”-، أن الملتقى سيقام بالتعاون مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى عزم الوزارة زرع 180 ألف شجرة محلية كمرحلة أولية في المنطقة الشمالية بالاستفادة من مياه الأمطار والمياه المعالجة.

وفي ذات السياق، ثمّن نائب وزير البيئة، للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، موافقته على إنشاء لجنة لأصدقاء البيئة في المنطقة يرأسها.

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