محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ تُصدر 22 ألف حكم في أسبوع

تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ خلال الأسبوع المنصرم في الفترة من 9 إلى 13 صفر، بلغت 22469 حكماً وقراراً خلال خمسة أيام عمل.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات التي نفذتها محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ وكتابات العدل في المملكة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 152265 عملية، إذ استحوذت محاكم الدرجة الأولى على 48% من العمليات، فيما بلغت نسبة عمليات التوثيق 36%، والتنفيذ 16%.

وأكدت الوزارة أن العمليات في محاكم الدرجة الأولى بلغت 72883 عملية، منها 21443 إحالة، وبلغ إجمالي الجلسات 36440 جلسة، أما الأحكام والقرارات فبلغت 15000 حكم وقرار. وفيما يخص التوثيق انتهى الأسبوع بـ 55198 عملية، منها 19611 عملية على العقار، فيما أصدرت كتابات العدل 35587 وكالة.

وشهدت محاكم التنفيذ في المملكة 24184 عملية، منها 12525 إحالة أو طلب تم تقديمه، فيما بلغت القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ في جميع أنحاء المملكة الأسبوع الماضي 7469 حكمًا وقرارًا، أما المحاضر في محاكم التنفيذ فبلغت 4190 محضرًا.