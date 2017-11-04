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حقيقة إقامة محاضرات «تحليل خط اليد» بجامعة نورة

حقيقة إقامة محاضرات «تحليل خط اليد» بجامعة نورة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت “جامعة الأميرة نورة”، اليوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة محاضرات للجرافولوجي.

وقالت الجامعة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إنه لا صحة لما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص إقامة (محاضرة الجرافولوجي)”.

وأكدت التغريدة أن “الجامعة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المحاضر في استخدام اسم الجامعة في منشوراته الخاصة بالمحاضرة رغم رفضها للمحاضرة”.

يشار إلى أن “الجرافولوجي” يطلق على “علم” تحليل الشخصية من خلال الصفات الفيزيائية خط اليد، ويستخدم للكشف عن الحالة النفسية لكاتب النص وقت كتابته له أو حتى لتقييم صفاته الشخصية.

 

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