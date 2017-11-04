لمرضى «الحصوات».. تجنب هذه الأطعمة

تواصل – وكالات:

مشكلة حصى الكلى أكثر اضطرابات المسالك البولية شيوعاً، ويتشكل الحصى نتيجة زيادة تركز الكالسيوم والفسفور أو الأوكسالات في البول، ويمكن أن يسبب ألماً شديداً عند التبول.

من المهم عند الإصابة بحصى الكلى التعرُّف على الأطعمة التي ينبغي تجنبها، لتفادي تكرار هذه التجربة، وعدم التسبب في تفاقمها، ولتجنُّب تكرار المشكلة عليك مراعاة الآتي في نظامك الغذائي:

1- البروتين الحيواني: يحتوي البروتين الحيواني على مركب يسمّى البيورين يزيد من خطر تركز كل من الكالسيوم وحمض اليوريك.

يوجد البيورين في اللحوم، والأنشوجة، والسردين، وسمك القد، وبلح البحر، والروبيان، ومرق لحم العجل. لمنع تكرار المشكلة لا تتجاوز الحد الأقصى من اللحوم وهو 168 غراماً في اليوم.

2- الصوديوم: المصدر الأساسي للصوديوم هو الملح. يزيد الصوديوم من إفراز الكلى للكالسيوم، لتجنب الزيادة في تناوله ابتعد عن الوجبات الجاهزة والسريعة، والخضروات والشوربة المعلبة، والأطعمة المملحة، والهوت دوغ والهمبرجر، الحد الأقصى اليومي من الصوديوم هو 2300 ملج.

3- أطعمة الأوكسالات: تحتوي بعض الأطعمة على الأوكسالات، مثل الشمندر (البنجر)، والسبانخ، والمكسرات، والشوكولا، ونخالة القمح، كما أن هناك أدلة علمية تفيد بأن الجرعات الكبيرة من فيتامين “سي” والتي تزيد عن 2000 ملج تزيد تشكيل حصى الكلى.

4- السوائل المناسبة: لا تساعد كل السوائل على تخفيف تركيز البول، فالكولا تزيد الفوسفور وبالتالي مخاطر تشكل حصى الكلى، وبشكل عام يُنصَح بتجنب المشروبات الغازية لأنها تزيد الوزن، وبالتالي تزيد فرص تشكّل حصى الكلى، تناول حوالي 12 كوباً من السوائل المفيدة والماء يومياً لتجنب تكرار المشكلة.