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التدريب المهني توقِف دورات تحليل الشخصية «الجرافولوجي والجرافوثيري»

التدريب المهني توقِف دورات تحليل الشخصية «الجرافولوجي والجرافوثيري»
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تواصل – تبوك

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني تعميماً أكدت فيه إيقاف دورات تحليل أنماط الشخصية بواسطة خط اليد والرسومات (الجرافولوجي، الجرافوثيري).

وبحسب مدير التدريب الأهلي بالمؤسسة مبارك الطامي فإن الإيقاف جاء بناء على توجيه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بعد رصد بعض الدورات التدريبية التي تتضمن ممارسة من ممارسات الطب البديل والتكميلي غير المرخصة ذات الادعاءات الطبية المسماة «تحليل أنماط الشخصية بواسطة خط اليد والرسومات الجرافولوجي، الجرافوثيري».

وأشار مدير التدريب الأهلي إلى أن من سبق له الحصول على موافقة لمثل هذه الدورات يمكنه التقديم بطلب اعتماد دورة تطويرية بديلة عنها بلا مقابل مادي.

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بورصة تواصل

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