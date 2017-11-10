«مصانع حديد» تتجِّه للإغلاق نهائياً.. وهذه الأسباب

تواصل – الرياض:

كشف مصدر مطلع على قطاع صناعة الحديد، اليوم السبت، عن اتجاه بعض المصانع الصغيرة إلى الإغلاق والانسحاب من السوق قريباً.

وعزا المصدر الأسباب إلى عدم قدرة المصانع على تغطية التكلفة المرتفعة وتصريف المنتج؛ نظراً لأن الهوامش الربحية تصل لـ150 ريالاً فقط للطن الواحد، -بحسب “عكاظ”-.

وأشار المصدر -لم يذكر اسمه- إلى أن هذه المصانع تنتج ما بين 1000 -1500 طن شهرياً من السوق، فيما يقدر العجز السنوي في كتل الصلب في المملكة بنحو 5.1 مليون طن سنوياً.

يشار إلى أن المملكة تستورد حاجات المصانع الوطنية من كتل الصلب من الصين، وتركيا، فيما يراوح سعر الخردة محلياً ما بين 1100 -1150 ريالاً للطن، وعالمياً 1170 ريالاً للطن.