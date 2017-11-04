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توقعات بإغلاق 40% من المدارس العالمية خلال عام

توقعات بإغلاق 40% من المدارس العالمية خلال عام
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تواصل – الرياص

توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية والدولية، زياد الرحمة أن تتجاوز نسبة المدارس العالمية التي ستغلق أبوابها نهاية العام 2018 حاجز الـ40% من إجمالي تلك المدارس.

وعلى الرغم من وجود نسبة قليلة من الطلاب السعوديين، إلا أن صعوبة المناهج الدراسية في المدارس العالمية والدولية، أسفرت عن عزوف غالبية الطلاب عن الالتحاق بها.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية والدولية، زياد الرحمة، أن أسعار رسوم المدارس العالمية لم يطرأ عليها أي تغيير، رغم التحديات التي تواجه القطاع، من انخفاض أعداد الطلاب إلى النصف، الأمر الذي اضطر كثيرا من ملاك تلك المدارس إلى تخفيض مصروفاتها لأكثر من 60%.

وأضاف وفقا لـ”الوطن” أن نهاية عام 2018 سيشهد إغلاق أكثر من 40% من المدارس، كون المردود المالي غير مُجدٍ، مقارنة بارتفاع التكلفة التشغيلية، مما أجبر كثيرا من المدارس إلى الاستغناء عن 20% من الكادر التعليمي.

وأشار الرحمة إلى أن السعوديين في المدارس العالمية قلة، نظرا لصعوبة المناهج الدراسية التي تتطلب إلماما بها، ولا تتماشى معهم لصعوبتها وعدم تهيئتهم عبر المراحل الدراسية المبكرة، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار المناهج الدراسية.

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