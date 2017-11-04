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بـ5 مهام.. إقرار لوائح تنظيم «هيئة المنافسة»

بـ5 مهام.. إقرار لوائح تنظيم «هيئة المنافسة»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت جريدة “أم القرى” (الرسمية)، أمس الجمعة، لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للمنافسة التي أقر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي تعديل اسمها.

وحددت اللوائح للهيئة، اختصاصات أبرزها حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وبحسب اللوائح، تعمل الهيئة على الآتي:

1- إصدار القواعد والإجراءات وفق الاختصاص، وتشمل ما يلي:

– قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة.

– القواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها.

– الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها.

2- مراقبة السوق في ضوء القواعد التي يقرها المجلس لضمان تطبيق المنافسة العادلة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

3- نشر ثقافة المنافسة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة.

4- تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة، وفقاً للأنظمة والقواعد والتعليمات السارية في هذا الشأن.

5- استحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.

لوائح وأنظمة الهيئة العامة للمنافسة كما نشرتها جريدة أم القرى عبر الرابط التالي(هنا)

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