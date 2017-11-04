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العمل: شمول «المهجورات» في الضمان بإقرار العصبة من الأشقاء

العمل: شمول «المهجورات» في الضمان بإقرار العصبة من الأشقاء
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شمول المهجورات في الضمان الاجتماعي بموجب صك من المحكمة عن طريق إقرار العصبة الذي يقدمه أشقاء المهجورة، وذلك بعد عمل دراسة حالة بوجود شهود عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزراة وفقا لـ”عكاظ” أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من أحقية المهجورات للضمان، بعد كشف حالات تلاعب في بعض الأسر للحصول على الاستحقاق دون وجه حق.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى على دعم فواتير الكهرباء فقط، وليس المياه والإيجارات، مشددة على أن الإعانة المالية للمعاقين لا تشمل مرضى السكر.

 ويقدم دعم الكهرباء للأسر الأشد احتياجا في الضمان، وكلما انخفض الاستهلاك زاد الدعم الذي يصل لأكثر من 70 ريالا للفرد في الشهر. ودعت الراغبين في تعديل بيانات التأشيرات إلى إلغائها وتقديم الطلب من جديد.

وأشارت إلى إمكانية إضافة إي عمالة إلى المنشأة بشرط ألا يؤثر ذلك على النطاق. وأوضحت أنه لا يمكن نقل خدمة أي عامل لديه بلاغ تغيب عن العمل، مشيرة إلى أن صاحب العمل يمكنه إلغاء البلاغ إلكترونيا خلال 20 يوما فقط.

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