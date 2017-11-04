برنامج ضخم لتوطين المهن بالمناطق

تواصل – الرياض::

كشفت إمارات المناطق عن بدء الاستعدادات الخاصة لتنفيذ برنامج ضخم لتوطين المهن في كل منطقة بعد أن توصلت لجنة تم تشكيلها مؤخراً إلى عدة ضوابط للإسراع في التوطين في مختلف الأنشطة بالمناطق والمحافظات.

ووفقاً لـ”المدينة” فقد تولت اللجنة التي شارك فيها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، ومدير عام الجوازات، ومندوبون من وزارات التجارة والاستثمار، العمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، العمل على إطلاق برنامج التوطين في المناطق.

ويسعى برنامج التوطين في المناطق لتحقيق 5 أهداف، هي :

إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بالتوطين في القطاعات والمهن وفق إمكانات واحتياجات المنطقة

تطبيق قرارات وبرامج التوطين بالمنطقة، بما يضمن الإحلال الفاعل للعمالة الوطنية مكان الوافدة

تعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة

إيجاد بيئة عمل لائقة تتماشى مع نظامي الإقامة والعمل والقرارات ذات الصلة

وضع المحفزات اللازمة لتشجيع سوق العمل في المنطقة لتوطين الوظائف المتاحة

ويشرف أمير المنطقة على البرنامج مع تشكيل لجان ميدانية في الإمارة والمحافظات وترتبط مباشرة بأمين عام البرنامج ويشكل وكيل إمارة المنطقة فريق لجنة التفتيش والمتابعة وتكون مدة عضويتهم سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات.

ويتم عقد الاجتماعات الدورية للجنة كل أسبوعين وفق الآتي: لجنة التوطين الميدانية في الإمارة وتتكون من ممثل الإمارة رئيسا وعضوية الأمانة، فرع العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والاستثمار، الشرطة، الجوازات. ويتم تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة ممثل من المحافظة وعضوية العمل والتنمية الاجتماعية،الشرطة، التجارة والاستثمار، وتكون آلية عملها مثل عمل اللجان المشكلة في المناطق.