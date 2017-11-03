«الصحة اليمنية»: 99.5% نسبة شفاء مصابي الكوليرا.. وتراجع كبير بالوفيات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

«الصحة اليمنية»: 99.5% نسبة شفاء مصابي الكوليرا.. وتراجع كبير بالوفيات

«الصحة اليمنية»: 99.5% نسبة شفاء مصابي الكوليرا.. وتراجع كبير بالوفيات
0

تواصل – واس:

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان اليمنية الدكتور محمد السعدي، عن التراجع الكبير في عدد الوفيات لمرضى الكوليرا لتصل لنسبة 0.2%، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الحالات الإجمالية للإسهال المائي الحاد، حيث انخفضت إلى ربع المعدلات السابقة، وذلك طبقاً لتقارير الأمم المتحدة لتصل لنسبة 70 % وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وبين أن الحالات التي راجعت خلال الأسبوع الثاني لشهر اكتوبر الماضي 560 حالة فقط، وذلك يعني التراجع الكبير للحالات المشتبه، مشيرًا إلى نسبة التشافي من وباء الكوليرا وصلت إلى 99.5%، مما دفع كثيرًا من المنظمات العاملة على الأرض لإغلاق مراكزها لعلاج الكوليرا مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والهيئة الطبية العالمية وكذلك منظمة أطباء بلاحدود وفقاً لتقريرها الصادر بتاريخ 31 اكتوبر 2017م.

وقال السعدي: إن الجهود التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات العاملة معه في اليمن لمكافحة الوباء مثل (منظمة اليونيسيف ومنظمة أطباء بلا حدود) والمنظمات الأخرى عملت وتكاتفت لإنجاح مكافحة الوباء، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العامة واللجنة العليا للاغاثة بالحكومة اليمنية ، مشيراً إلى أن المركز مع شركائه حققوا نجاحًا كبيرًا في احتواء الوباء وآثاره.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسؤول يمني: حققنا تقدماً كبيراً في مكافحة الكوليرا

مسؤول يمني: حققنا تقدماً كبيراً في مكافحة الكوليرا

«الصحة العالمية»: الكوليرا تجتاح 22 محافظة في اليمن

«الصحة العالمية»: الكوليرا تجتاح 22 محافظة في اليمن

عبدالله الربيعة: نوصل المساعدات الإغاثية لليمنيين رغم «معوقات الانقلابيين»

عبدالله الربيعة: نوصل المساعدات الإغاثية لليمنيين رغم «معوقات الانقلابيين»

«الصحة» تنفي إصابة مواطنين بـ«الكوليرا»

«الصحة» تنفي إصابة مواطنين بـ«الكوليرا»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>