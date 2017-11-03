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ضبط «عشريني» سلب صندوق محاسبة مطعم بالخرج تحت تهديد السلاح (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف ملابسات قضية الاعتداء على عمال مطعم شعبي بالخرج وسلب أموال من صندوق المحاسبة تحت تهديد السلاح الأبيض وارتكاب الجاني الفرار لجهة غير معلومة، بعد تداول مقطع مصور للحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أن الحادث وقع بمركز الهياثم التابع لمحافظة الخرج، بتاريخ   8-10-1438 -وبتوفيق من الله- فقد تمكنت  الأجهزة الأمنية في حينه (ممثلة في شعبة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المحافظة) من ضبط الجاني (سعودي – 25 عاما) في وقت قياسي وإيداعه مركز الشرطة المختص.

وأضاف العقد الميمان أنه تم إشعار فرع النيابة العامة بمحافظة الخرج بعد مباشرة اجراءات الضبط الجنائي واستنفار الطاقات الميدانية بالنظر لأهمية البلاغ وجرأة الجاني على الدماء و الأموال المعصومة، كما تم ضبط المركبة التي كانت بحوزته، وبعرضه على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى  فضلا عن تطابق أوصافه مع أوصاف الجاني الذي ظهر في مقطع الفيديو لافتًا إلى أن القضيه معالجة الآن من قبل المحكمة العامة.

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