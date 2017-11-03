قرار وزاري: مساواة معلمي مدارس «الدفاع» المنقولين بنظرائهم في «التعليم»

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وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
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تواصل – الرياض:

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بمنح المعلمين والمعلمات التربويين المنقولين على المستوى الخامس خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو وزارة التعليم المعينون معهم بنفس العام.

وتضمن القرار منح المعلمين والمعلمات غير التربويين المنقولين على المستوى الرابع خلال الأعوام الماضية الدرجات الوظيفية الأعلى التي يشغلها معلمو الوزارة المعينون معهم في نفس العام، ولا يترتب على هذا الإجراء صرف أي فروقات مالية للمعلمين والمعلمات بأثر رجعي، حسب صحيفة “المدينة” .

ويأتي هذا الإجراء في إطار معاملات تتضمن تسوية أوضاع معلمي ومعلمات المدارس التي كانت تتبع لوزارة الدفاع، أسوة بنظرائهم بوزارة التعليم المعينين معهم بنفس العام.

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