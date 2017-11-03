هزة أرضية جديدة شمال النماص

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رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية جديدة صباح اليوم السبت على بعد 13 كيلومترا شمال محافظة النماص بمنطقة عسير، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 5.4 كيلومتر.

وتعد الهزة الأرضية هي الثانية التي تشهدها المنطقة خلال 24 ساعة، حيث رصدت هيئة المساحة الجيولوجية فجر أمس الجمعة هزة أرضية على بعد 16 كيلومترا شمال غرب محافظة النماص بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 9.1 كيلومتر.

وأوضحت الهيئة أمس أن أثر الهزة امتد إلى مدينة النماص وبيشة والقرى المجاورة “حلباء وآل جميل والغرة والمدانة وخشرم وآل قحطان والفرعة وآل عمر”.