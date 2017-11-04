صدمة.. عطل يضرب «آيفون X» بعد ساعات من طرحه

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قال موقع “إنترناسيونالي بيزنس تايم” إن عددا من الأشخاص أقدموا، وبعد أن استلموا نسختهم من “آيفون X”، على التبليغ بأنهم عجزوا عن تفعيل الحهاز الجديد الذي يباع مقابل نحو 1218 دولار أمريكي.

واصطف الآلاف خارج متاجر أبل في مدن عدة حول العالم، صباح الجمعة، لاستلام أجهزة “آيفون X” التي كانوا قد تقدموا بطلبات مسبقة لشرائها، إلا أن بعضهم أصيب بالصدمة بعد أن تفاجئ بخلل في جهازه الجديد.

وأضاف الموقع أن المستهلكين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صوار لهواتفهم الذكية التي تعرضت لهذا الخلل، ويظهر على شاشتها رسالة مفادها أن نظام التفعيل غير متوفر في الوقت الراهن.

وتطلب الرسالة في المقابل من المستخدم وصل الجهاز بـ”آيتون” لتفعيله أو المحاولة في وقت لاحق، وفي حال واجه المشكلة عينها فعليه التواصل مع فريق الدعم الفني في أبل عبر “apple.com/support”

وقال إريك ريان، المتحدث باسم شركة “AT&T” الأميركية العاملة في قطاع الاتصالات، في بيان، إن بعض عملاء الشركة واجهوا بالفعل مشكلة مماثلة مع هواتفهم الجديدة، قبل أن تحل في وقت لاحق، وفق “سكاي نيوز”.

وتأتي هذه التقارير في وقت ارتفعت أسهم أبل حوالي أربعة بالمئة الجمعة بعد أن سجلت شركة التكنولوجيا العملاقة أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من السنة المالية وبددت مخاوف تتعلق بـ”آيفون X”.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ويأتي “آيفون X” بعد عشر سنوات من طرح النسخة الأولى من الآيفون، ذلك المنتج الذي قاد صعود أبل لتصبح أكبر شركة تكنولوجيا في العالم بقيمة سوقية بلغت 862 مليار دولار.

وكان المدير التنفيذي لأبل، تيم كوك، وصف “آيفون X” الهاتف المصنوع من الزجاج والصلب المقاوم للصدأ بأنه “أكبر قفزة منذ تدشين أول نسخة آيفون”.