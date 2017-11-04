صدمة.. عطل يضرب «آيفون X» بعد ساعات من طرحه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)

السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

صدمة.. عطل يضرب «آيفون X» بعد ساعات من طرحه

صدمة.. عطل يضرب «آيفون X» بعد ساعات من طرحه
1

تواصل – متابعات:

قال موقع “إنترناسيونالي بيزنس تايم” إن عددا من الأشخاص أقدموا، وبعد أن استلموا نسختهم من “آيفون X”، على التبليغ بأنهم عجزوا عن تفعيل الحهاز الجديد الذي يباع مقابل نحو 1218 دولار أمريكي.

واصطف الآلاف خارج متاجر أبل في مدن عدة حول العالم، صباح الجمعة، لاستلام أجهزة “آيفون X” التي كانوا قد تقدموا بطلبات مسبقة لشرائها، إلا أن بعضهم أصيب بالصدمة بعد أن تفاجئ بخلل في جهازه الجديد.

وأضاف الموقع أن المستهلكين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صوار لهواتفهم الذكية التي تعرضت لهذا الخلل، ويظهر على شاشتها رسالة مفادها أن نظام التفعيل غير متوفر في الوقت الراهن.

وتطلب الرسالة في المقابل من المستخدم وصل الجهاز بـ”آيتون” لتفعيله أو المحاولة في وقت لاحق، وفي حال واجه المشكلة عينها فعليه التواصل مع فريق الدعم الفني في أبل عبر “apple.com/support”

وقال إريك ريان، المتحدث باسم شركة “AT&T” الأميركية العاملة في قطاع الاتصالات، في بيان، إن بعض عملاء الشركة واجهوا بالفعل مشكلة مماثلة مع هواتفهم الجديدة، قبل أن تحل في وقت لاحق، وفق “سكاي نيوز”.

وتأتي هذه التقارير في وقت ارتفعت أسهم أبل حوالي أربعة بالمئة الجمعة بعد أن سجلت شركة التكنولوجيا العملاقة أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من السنة المالية وبددت مخاوف تتعلق بـ”آيفون X”.

وقالت أبل إنها باعت 46.7 مليون هاتف آيفون في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 46.4 مليون وفقا لشركة فاكت ست للبيانات والتحليلات المالية.

ويأتي “آيفون X” بعد عشر سنوات من طرح النسخة الأولى من الآيفون، ذلك المنتج الذي قاد صعود أبل لتصبح أكبر شركة تكنولوجيا في العالم بقيمة سوقية بلغت 862 مليار دولار.

وكان المدير التنفيذي لأبل، تيم كوك، وصف “آيفون X” الهاتف المصنوع من الزجاج والصلب المقاوم للصدأ بأنه “أكبر قفزة منذ تدشين أول نسخة آيفون”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هَوَس أبل».. شاهد أغرب طريقة لشراء «آيفون X» (فيديو)

«هَوَس أبل».. شاهد أغرب طريقة لشراء «آيفون X» (فيديو)

اصطفاف العشرات أمام منافذ البيع بالرياض للحصول على «آيفون x» (صور)

اصطفاف العشرات أمام منافذ البيع بالرياض للحصول على «آيفون x» (صور)

تجربة «آيفون X» لمدة 18 ساعة.. إليك النتيجة

تجربة «آيفون X» لمدة 18 ساعة.. إليك النتيجة

احذر وقوع «آيفون X».. تصليح شاشته مكلف جدًا

احذر وقوع «آيفون X».. تصليح شاشته مكلف جدًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>