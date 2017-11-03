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لصوص أمريكيون يسرقون هويَّات ضحايا الحرائق للحصول على تعويضات

لصوص أمريكيون يسرقون هويَّات ضحايا الحرائق للحصول على تعويضات
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تواصل – سامر محمد:

رصدت “وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية” الأمريكية تصاعدا كبيرا في ادعاءات الاحتيال لسرقة الأموال المخصصة لضحايا الحرائق التي شهدتها ولاية كاليفورنيا مؤخرا والتي تعتبر الأضخم في تاريخ الولاية.

وأشار تلفزيون “سي بي إس” الأمريكي إلى أن لصوص الهوية يبدو أنهم يسرقون المال المخصص لملاك العقارات الذين فقدوا كل شيء جراء الحرائق عن طريق الاحتيال.

وذكر التلفزيون أن الحرائق هي الأسوا في تاريخ كاليفورنيا، كما أن حرائق مقاطعة “واين” في الولاية تسجل رقما قياسيا جديدا بالنظر إلى العدد غير المسبوق من ادعاءات التعرض للاحتيال.

ونقل التلفزيون عن مسؤول في وكالة الطوارئ، أن وكالته تسجل عادة من 1 إلى 2% عملية احتيال خلال تقديم التعويضات، لكنها تواجه الآن زيادة كبيرة في ادعاءات التعرض للاحتيال في تلك الكارثة.

ولفت إلى أن الوكالة تشهد حاليا أكثر من ضعف حالات الاحتيال التي سجلت بعد إعصار كاترينا، ولا يعرف مسؤولو الوكالة أسباب حدوث ذلك، ويستغل المحتالون عدم إمكانية إرسال أحد إلى المنازل المدمرة للتحقق من طلبات الحصول على تعويضات ويرسلون عناوين عشوائية.

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