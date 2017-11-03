توقعات بسحب ممطرة على 6 مناطق.. وأتربة بالرياض والقصيم

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط في الريح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم وحائل والرياض تمتد الى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد تؤثر على الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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