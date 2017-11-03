وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن
0

تواصل – الرياض
اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ الخطة الزمنية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات (20).
وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح: إن تصفيات الجائزة على مستوى المحافظات تستمر – بإذن الله تعالى – حتى الثاني عشر من شهر ربيع الأول، بعد ذلك تبدأ التصفيات على مستوى مناطق المملكة حتى العاشر من شهر ربيع الثاني، وينتهي استقبال الترشيحات غرة شهر جمادى الأولى ، في حين تبدأ – بمشيئة الله تعالى – التصفيات النهائية للبنين والبنات يوم السبت الثامن من شهر جمادى الآخرة وتستمر خمسة أيام في مدينة الرياض، وسيقام – بإذن الله تعالى – حفل تكريم الفائزات مساء الثلاثاء الحادي عشر، وفي مساء الاربعاء الثاني عشر من جمادى الآخرة يُكرم الفائزون في المسابقة.
وأضاف الدكتور السميح: إن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات تسهم في تربية الأجيال على كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوة وفهماً وتدبراً، وتسعى إلى حماية الناشئة من أفكار الزيغ والضلال، وتبني الجائزة علاقة وثيقة وصلة متينة بين أبنائنا و كتاب الله تعالى، إذ هو طوق النجاة، ودليل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.
وأبان السميح أن الجائزة قوية في فروعها وجوائزها ولائحتها التنظيمية، حيث تشتمل على خمسة فروع، الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً، والثالث حفظ عشرين جزءاً، والرابع حفظ عشرة أجزاء، والخامس حفظ خمسة أجزاء.
وأهاب السميح في نهاية تصريحه بعموم المرشحين والمرشحات أن يجتهدوا في المراجعة، ويداوموا على التلاوة والاستماع وتصحيح المخارج والتجويد، حتى يتحقق الهدف من مشاركتهم، ويتقنوا القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتفسيراً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات بسحب ممطرة على 6 مناطق.. وأتربة بالرياض والقصيم

توقعات بسحب ممطرة على 6 مناطق.. وأتربة بالرياض والقصيم

«أمانة المدينة» تُعلق على مقطع عامل نظافة الطرق الجبلية (فيديو)

«أمانة المدينة» تُعلق على مقطع عامل نظافة الطرق الجبلية (فيديو)

العثور على جثة حارس أمن داخل مسبح مدرسة بمكة

العثور على جثة حارس أمن داخل مسبح مدرسة بمكة

المملكة تهنئ العراق بتحرير قضاء القائم من «داعش»

المملكة تهنئ العراق بتحرير قضاء القائم من «داعش»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>