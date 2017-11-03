وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

تواصل – الرياض

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ الخطة الزمنية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات (20).

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح: إن تصفيات الجائزة على مستوى المحافظات تستمر – بإذن الله تعالى – حتى الثاني عشر من شهر ربيع الأول، بعد ذلك تبدأ التصفيات على مستوى مناطق المملكة حتى العاشر من شهر ربيع الثاني، وينتهي استقبال الترشيحات غرة شهر جمادى الأولى ، في حين تبدأ – بمشيئة الله تعالى – التصفيات النهائية للبنين والبنات يوم السبت الثامن من شهر جمادى الآخرة وتستمر خمسة أيام في مدينة الرياض، وسيقام – بإذن الله تعالى – حفل تكريم الفائزات مساء الثلاثاء الحادي عشر، وفي مساء الاربعاء الثاني عشر من جمادى الآخرة يُكرم الفائزون في المسابقة.

وأضاف الدكتور السميح: إن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات تسهم في تربية الأجيال على كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوة وفهماً وتدبراً، وتسعى إلى حماية الناشئة من أفكار الزيغ والضلال، وتبني الجائزة علاقة وثيقة وصلة متينة بين أبنائنا و كتاب الله تعالى، إذ هو طوق النجاة، ودليل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.

وأبان السميح أن الجائزة قوية في فروعها وجوائزها ولائحتها التنظيمية، حيث تشتمل على خمسة فروع، الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً، والثالث حفظ عشرين جزءاً، والرابع حفظ عشرة أجزاء، والخامس حفظ خمسة أجزاء.

وأهاب السميح في نهاية تصريحه بعموم المرشحين والمرشحات أن يجتهدوا في المراجعة، ويداوموا على التلاوة والاستماع وتصحيح المخارج والتجويد، حتى يتحقق الهدف من مشاركتهم، ويتقنوا القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتفسيراً.