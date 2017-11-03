خلال 3 أشهر.. اتهام موظفين في الأمم المتحدة بـ31 حالة تحرش جنسي

تواصل – وكالات:

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الجمعة، أن “المنظمة الدولية تلقت 31 اتهاماً بالاستغلال والعنف الجنسي ضد موظفيها في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام.

وأضاف دوجاريك أن التهم ضد موظفي الأمم المتحدة في كل القطاعات، وكانت عبارة عن 12 اتهاماً موجهاً ضد عمليات حفظ السلام و19 ضد موظفين من وكالات وصناديق وبرامج، من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” ومفوضية الأمم المتحدة السامة لشؤون اللاجئين.

وتعهد غوتيريش بالقضاء على أي استغلال جنسي تحت راية الأمم المتحدة بعدما كشف تحقيق عن ممارسات واسعة الانتشار بالاغتصاب وانتهاكات جنسية لصغار من قبل قوات لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى العام الماضي.

وتضمنت قائمة الاتهامات “12 واقعة قد حدثت في العام الجاري واثنتين في العام الماضي وست في عام 2015 و11 حالة قبل عام 2015 أو أن تاريخها غير معروف”.

وتم تصنيف عشر حالات بأنها اعتداء جنسي و19 حالة باستغلال جنسي واثنتين لم يتم تصنيفهما نظراً إلى أن عمر المشتكين غير معروف.

وتم تعيين كونورز لتولي مهمة استحدثت في إطار جهود جوتيريش للتصدي للتحرش الجنسي في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، إن “الأمم المتحدة ستطبق أيضاً نظاماً للمراقبة الرقمية من أجل تمييز أسماء أي شخص يتم فصله خلال أي تحقيق بالتحرش الجنسي، وذلك لمنعهم من إعادة توظيفهم مرة أخرى من جانب قطاع آخر من قطاعات ووكالات الأمم المتحدة”.

وأدت الاتهامات الجديدة إلى فتح 14 تحقيقاً في الأمم المتحدة تشمل 38 رجلاً يزعم ارتكابهم لتلك الجرائم الإنسانية.