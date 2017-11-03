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«أمانة المدينة» تُعلق على مقطع عامل نظافة الطرق الجبلية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

علقت أمانة المدينة المنورة، على مقطع الفيديو الذي وثقه مواطن، وأظهر عامل نظافة مسناً يقوم بالعمل على تنظيف أحد الطرق الجبلية وقت الظهيرة.

وأوضحت الأمانة أن عامل النظافة الذي ظهر في مقطع الفيديو لا يتبع بلدية المليليح، مشيرة إلى أن الأمانة غير مسؤولة عن وجود العامل في هذه المنطقة، وفقا لـ”عكاظ”.

وكان الفيديو قد أظهر عاملاً مسناً من إحدى الجنسيات الآسيوية يقوم بتنظيف أحد الطرق وسط الجبال بعد مركز المليليح (50 كيلومترا شمالي المدينة المنورة).

وناشد مصور المقطع أمين المدينة المنورة التدخل والنظر في وضع العامل، رأفة بحاله في هذه السن الكبيرة.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    حلوه مالكم علاقة واحد لابس لَبْس عمل دوروه وشوفوا حاله ايش وعالجوا الموضوع بطريقة رسمية بلا استهتار بالناس قوموا بواجبكم اللي اوكلمم به ولي الأمر

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