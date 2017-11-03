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اليمن.. مقتل قائد بارز في حرس المخلوع «صالح» شرق صنعاء

اليمن.. مقتل قائد بارز في حرس المخلوع «صالح» شرق صنعاء
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تواصل – وكالات:

قُتل قائد بارز في قوات الحرس الجمهوري المنحل الموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، أمس الجمعة، في غارة لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأكد مصدر عسكري، أن العقيد الركن علي الأعجم، القائم بأعمال قائد اللواء الثالث حرس جمهوري، قُتل مع ثمانية من مرافقيه، بغارة للتحالف استهدفتهم في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأوضح المصدر أن الغارة استهدفت عربة عسكرية كانت تقل العقيد الأعجم مع مرافقيه في نهم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وفقا للعربية نت.

ويشغل العقيد الأعجم، منصب قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثالث، قبل أن يتم تكليفه قائماً بأعمال القائد، حيث يقاتل مع عدد من العناصر المتبقية في اللواء المنحل والموالي للمخلوع، إلى جانب شركائهم في الانقلاب من مليشيات الحوثي، ضد قوات الحكومة الشرعية في جبهة نهم شرق صنعاء.

يذكر أن الجيش اليمني نشر إحصائية أخيراً رصدت مقتل 113 من عناصر المليشيات الانقلابية في جبهة نهم خلال السبعة الأيام الماضية، بينهم 11 قياديا بارز، وذلك مع اشتداد حدة المعارك هناك، وسط تقدم ميداني لافت ومستمر للجيش الوطني تحت غطاء كثيف من طيران التحالف العربي.

 

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