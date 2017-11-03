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مصادر: طرح فرص استثمارية بـ7 مليارات ريال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

مصادر: طرح فرص استثمارية بـ7 مليارات ريال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم طرح استثمارات بقيمة سبعة مليارات ريال أمام المستثمرين السعوديين والأجانب في عدة قطاعات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، تتضمن القطاع الصناعي والاستثمار السياحي والتجاري وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأضافت المصادر، أنه سيجري الإعلان عن الطرح يوم الأربعاء المقبل خلال فعاليات منتدى الاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية والمستثمرين من السعودية والخارج، ومناقشة هذه الحزمة المطروحة من الفرص.

وتشمل الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على المستثمرين، فرص الاستثمار الصناعي في منطقة الوادي الصناعي، التي تضم فرصا استثمارية في وادي الخدمات اللوجستية، المستودعات الصناعية، أراض صناعية، أراض خاصة لإنشاء مراكز بيانات، فضلا عن فرص استثمارية في قطاع الاستدامة وتشمل مشروع مركز الطاقة الشمسية.

كما تتنوع الفرص الاستثمارية، في القطاع السياحي والتجاري، حيث سيتم طرح المنتجع الراقي تصنيف خمسة نجوم في منطقة المروج، الفندق الاقتصادي تصنيف ثلاثة نجوم في منطقة الوادي الصناعي، فندق الأعمال تصنيف أربعة نجوم في منطقة البيلسان، فندق الحجاز تصنيف أربعة نجوم، المكاتب التجارية في منطقة البيلسان، وغيرها.

أما فرص الاستثمار العقاري، فتشمل مشروع أبراج الساحل في منطقة البيلسان، مشروع حي التالة المرحلة الرابعة والخامسة، مشروع مبان سكنية مطلة على القناة المائية في منطقة البيلسان، مشروع مجمع الشروق السكني في حي الشروق، مشروع مجمع الحجاز السكني، مشروع مول الحجاز، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وسيطرح على المستثمرين، فرص الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، التي تشمل مشروع المركز الدولي لجراحة العظام وإعادة التأهيل، ومشروع مدرسة لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى مشروعات أخرى.

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