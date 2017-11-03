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لوحة مفاتيح جديدة تساعد على الكتابة بقواعد إنجليزية صحيحة

لوحة مفاتيح جديدة تساعد على الكتابة بقواعد إنجليزية صحيحة
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تواصل – وكالات:

Grammarly هي لوحة مفاتيح جديدة تساعدك على الكتابة داخل أَي تطبيق مثبت على هاتفك الذكي بقواعد إنجليزية صحيحة، فإذا كنت ترغب بإِرْسَال رسائل بريد إِلِكْتُرُونِيّ باللغة الإنجليزية، أو رسائل سريعة على لينكدإن، أو فيسبوك فيمكنك الاعتماد على اللوحة للكتابة بكل ثقة وبقواعد لغوية سليمة.

اللوحة تضم العديد من المزايا التي تسهل عليك الكتابة باللغة الإنجليزية إلى جانب اعتمادها على الذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء اللغوية بسرعة.

وتأتي اللوحة بمدقق متطور لقواعد اللغة الإنجليزية، إِضَافَةً إلى مدقق إملائي لسياق الكلام، ويُمكنها تصحيح علامات الترقيم، وكذلك تحسين المفردات الإنجليزية المستخدمة في الكتابة واكتشاف المترادفات.

وتَتَمَيَّز اللوحة بقدرتها على العمل بسلاسة مع كافة التطبيقات بما في ذلك التطبيقات الاجْتِمَاعِيّة، وتطبيقات البريد الإِلِكْتُرُونِيّ مع طريقة تثبيت سهلة.

ويُمكنك من خلال اللوحة تحسين مهاراتك اللغوية أثناء الكتابة، وذلك من خلال الاستفادة من التفسيرات الخَاصَّة بكل تصحيح لغوي تقترحه اللوحة الأمر الذي يساعدك على فهم أخطائك وتجنبها في المستقبل.

وتتيح ميزة التصحيح التلقائي داخل اللوحة إمكانية معرفة العبارات التي تم تصحيحها قبل إِرْسَال الرسالة، كذلك سيتم إعلامك في حال وجود عبارات غير دقيقة لغوياً، ولم يتم تصحيحها، أو عند وجود خطأ ما في عملية التصحيح.

أخيراً، فإن لوحة مفاتيح Grammarly متوفرة مَجَّانَاً على متجر آب ستور، ويُمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيلها بحجم 92 ميغابايت.

 

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