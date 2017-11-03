كيف تربي طفلك على عدم الخجل من شكل جسمه؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

«الجدعان»: تأجيل «التوازن المالي» إلى عام 2023 لتجنب التباطؤ الاقتصادي

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

بالأسماء.. النائب العام يصدر قرارات بتعيين رؤساء عدد من الفروع

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

مصادر توضح حقيقة منح الجنسية للأجانب المولودين بالمملكة

كيف تربي طفلك على عدم الخجل من شكل جسمه؟

كيف تربي طفلك على عدم الخجل من شكل جسمه؟
0

تواصل – وكالات:

القلق بخصوص شكل الجسم من الظواهر الاجْتِمَاعِيّة المتزايدة في السنوات الأخيرة؛ وَهُوَ أمر لا يؤثّر على الكبار والبالغين فقط وإنما الأطفال أَيْضَاً خَاصَّة في المراهقة وما قبلها. وَنَتِيجَة كثرة استخدام شبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ أصبحت صورة الجسم موضوعاً مقلقاً للمراهقين الذين يستخدمون إنسِتِجْرَام مثلاً، وقد يصل إلى حد الهوس. إذن، كيف تربي طفلك على عدم القلق بخصوص شكل جسمه في ظل هذه الأجواء، أو كيف تعلّم الصغير أن يحب شكل جسمه؟

بشكل عام تتأثر بهذه المشكلة الفتيات أكثر من الصبيان، ولذلك تحث التوصيات التربوية على عدم الثناء كَثِيرَاً على شكل الأنوثة أمام الطفل لأن ذلك يوصل رسالة أن الإعجاب بالمرأة يكون عن طريق الشكل فقط، أو أن المرأة حسنة المظهر أنجح في استقطاب الثناء والإعجاب.

من ناحية أخرى، لا ينبغي أن يظهر الأبوان اهتماماً كبيراً بمراقبة شكل الجسم لدى الآخرين؛ لِأنَّ ذلك يضع الشكل على قائمة أولويات اهتمام الطفل.

وبدرجة أهم، لا ينبغي التقليل من شأن أَي إِنْسَان بسبب شكل جسمه، فأية مشاعر بالتفوق أو الدونية مصدرها شكل الجسم ستوصل رسالة مقلقة بشدة للطفل، وستؤسس للقيم التي يتوقع أن تعامله الناس على أساسها.

التسميات. من أكثر مَا يُؤثِّر سَلْبَاً على مشاعر وقيم الطفل أن تكون هناك تسميات للإِنْسَان حَسْبَ شكل جسمه، فيوصف هذا الشخص بأنه بدين، أو كثير الدهون، أو شديد النحافة، أو القصير، أو الطويل. كل هذه التسميات تؤثّر سَلْبَاً على صورة الجسم الإيجابية لدى الطفل.

وعندما يسأل الطفل مثلاً: لماذا جسم هذا الشخص كثير الدهون؟ علينا أن تحتفظ بالهدوء أثناء الإجابة، وأن تنطلق الإجابة وتتمحور حول فكرة أن الناس يختلفون في الشكل، البعض حجم جسمه كبير، والبعض حجم جسمه صغير، والبعض كبير السن، والبعض قصير أو طويل القامة.

بصيغة أخرى، علينا تعليم الطفل أن علاقته بجسمه تتركز على تناول الطعام الصحي، وممارسة النشاط البدني والرياضة لبناء القوة واللياقة، وليس للتخسيس، أو ضبط الوزن، وأن شكل الجسم لا ينبغي أن يكون مدعاة للخجل مهما كان؛ لِأنَّ الاختلاف سمة إِنْسَانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول ظهور لـ«طفل خميس مشيط المعنف» بعد نقله لدار التربية الاجتماعية بأبها

أول ظهور لـ«طفل خميس مشيط المعنف» بعد نقله لدار التربية الاجتماعية بأبها

قضية «الطفل المعنف» بخميس مشيط تطيح بمدير فرع «حقوق الإنسان»

قضية «الطفل المعنف» بخميس مشيط تطيح بمدير فرع «حقوق الإنسان»

شرطة جازان توضح ملابسات وفاة طفل اختناقاً داخل حافلة روضة بـ«صبيا»

شرطة جازان توضح ملابسات وفاة طفل اختناقاً داخل حافلة روضة بـ«صبيا»

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>