إدارة الإرشاد والتوجيه بالمسجد الحرام تعلن عن سلسلة الدورات العلمية

تواصل – فريق التحرير:

ضمن سلسلة الدورات العلمية المتخصصة لهذا العام والمقامة بالمسجد الحرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام أن تدعوكم لحضور دورة علم العقيدة الأولى برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتنقسم هذه الدروة إلى 4 فترات بعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب، وفترتين بعد صلاة العشاء، كما ستقام سلسلة الدورات العلمية بمشيئة الله بتوسعة الملك فهد بالدور العلوي أمام باب (٧٩).

يذكر أن الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، خصصت رابط التسجيل والانضمام لحضور الدورة من هنا:https://goo.gl/forms/QCXhyXvahUj4fcNB3