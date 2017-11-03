والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

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قال “أبو صالح”، والد الطفل المشهور إعلامياً بـ”معنف خميس مشيط”: “يعلم الله كم كنت أحب هذ الولد وأعامله بكل عطف وحنان، وحسبي الله في كل من طلع هذا الفيديو ونشره، وأسأل الله أن يعطيني مثل أعطيت لهذا الولد”.

وأضاف والد الطفل في تصريحات لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: “وجدت من الولد أخطاء وكنت أقوم بدوري في توجيهه فلم أجد إلا عقوقاً وعدم تجاوب رغم أن عمره 15 عاماً”.

وتابع: “الولد يعيش معي في فترة الدراسة، ولم أضربه أبداً، ولم أمنعه عن أمه، ويعلم الله أنه ظلمني وأذاني”، مضيفاً: “الولد ذهب للشرطة فعلاً قبل ذلك ولم تجد الشرطة شيئاً عليّ ويعلم الله أنه يفتري عليّ رغم أنني احتويته”.

وقال خال الطفل المعنف: “يشهد الله أنني عاملت صالح مثل ولدي، وكل ما نحاول أن نفعله هو توجيهه لتحسين سلوكياته العنيفة”، مضيفاً “الطفل أصبحت له سلوكيات عدوانية، وصلت للاعتداء على أمه بسكين وحبسها مرة في غرفتها”.

وأكد خال الطفل: “أن والده صالح وأمه يشتكون منه كثيراً أنه صار يغيب عن المدرسة كثيراً، ويصنع الكثير من المشاكل”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم إمارة عسير، أن قضية الطفل قيد التحقيق مع جميع الأطراف، ولا يمكن أن ندلي بمعلومات تفصيلية عنها حتى لا نُحرج الأسرة، مضيفاً “شرطة خميس مشيط حققت مع الوالد والخال وأحيلت التحقيقات للنيابة العامة، والولد في دار الحماية الاجتماعية”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعفيديو، لطفل يشكو من سوء المعاملة، ويقول إن أمه مطلقة ووالده مريض نفسياً، ودائماً يعنفه وخاله يهدده، ويقول إنه يرمي نفسه في الشارع، وإنه ذهب إلى الشرطة أكثر من مرة، ويطالب بحمايته وإكمال دراسته.