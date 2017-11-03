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«بي.إم.دبليو» تستدعي مليون سيارة بسبب مخاطر الاحتراق

«بي.إم.دبليو» تستدعي مليون سيارة بسبب مخاطر الاحتراق
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تواصل – وكالات:

استدعت شركة بي.إم.دبليو نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية؛ بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق، وأشارت إلى أنها قد توسع عملية الاستدعاء لتشمل بلداناً أخرى، وفق ما ذكرته الشركة اليوم (الجمعة).

ويشمل أحد الاستدعاءات 670 ألف سيارة في الولايات المتحدة من الفئة-3 إنتاج الفترة من 2006 إلى عام 2011؛ من أجل معالجة مشكلة في الكابلات تتعلق بالسخونة وأنظمة تكييف الهواء؛ قد تتسبب في زيادة درجة الحرارة، ومن الممكن أن تزيد مخاطر اندلاع حريق.

ويغطي الاستدعاء الثاني 740 ألف سيارة في الولايات المتحدة إنتاج الفترة من 2007 إلى 2011، وتلك السيارات مزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ، ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة.

كما تشمل الاستدعاءات سيارات من طرز 128-آي والفئة الثالثة والفئة الخامسة وإكس-3 وإكس-5 وزد-4. وقال مايكل ريبستوك المتحدث باسم بي.إم.دبليو: إن عمليات الاستدعاء متشابكة، وتغطي نحو مليون سيارة جميعها تقريباً في الولايات المتحدة، ونحو 15 ألفاً في كندا، لافتاً إلى أنه قد تتم توسعة عملية الاستدعاء.

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