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خبير تربوي يحذر من تكليف الخادمات بأعمال ليست من اختصاصهن

خبير تربوي يحذر من تكليف الخادمات بأعمال ليست من اختصاصهن
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور راشد السهل الخبير التربوي أن قيام الخادمات بأَعْمَال ليست من اختصاصهن تسبب العديد من المشاكل لهم وللأسرة نفسها.

وقال السهل في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “معظم البيوت فيها خدم، ومعظم الخدم يقومون بأَعْمَال ليست من اختصاصهم، الخادمة التي تقوم بأَعْمَال ليست من اختصاصها تتعب وتتعبكم معها”.

وأَضَافَ: “قيام الخادمة بأَعْمَال ليست من اختصاصها يحزنها وهذا قد يجعلها تقوم بتصرفات تضر بأطفالكم، أو تتلف أغراضكم، مراعاة قدرتها راحة لها وسعادة لكم”.

وتاب قَائِلاً: “تخطئ المرأة التي تبالغ بثقتها في الخادمة وتَقُول: إِنَّها مضطرة، ثقتك من اختيارك لا تضعيها في غير مكانها، الثقة المبالغ بها بالخادمة خسارة وندامة”.

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