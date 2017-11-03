خبير تربوي يحذر من تكليف الخادمات بأعمال ليست من اختصاصهن

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أكد الدكتور راشد السهل الخبير التربوي أن قيام الخادمات بأَعْمَال ليست من اختصاصهن تسبب العديد من المشاكل لهم وللأسرة نفسها.

وقال السهل في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “معظم البيوت فيها خدم، ومعظم الخدم يقومون بأَعْمَال ليست من اختصاصهم، الخادمة التي تقوم بأَعْمَال ليست من اختصاصها تتعب وتتعبكم معها”.

وأَضَافَ: “قيام الخادمة بأَعْمَال ليست من اختصاصها يحزنها وهذا قد يجعلها تقوم بتصرفات تضر بأطفالكم، أو تتلف أغراضكم، مراعاة قدرتها راحة لها وسعادة لكم”.

وتاب قَائِلاً: “تخطئ المرأة التي تبالغ بثقتها في الخادمة وتَقُول: إِنَّها مضطرة، ثقتك من اختيارك لا تضعيها في غير مكانها، الثقة المبالغ بها بالخادمة خسارة وندامة”.