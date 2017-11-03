شبكة أمريكية: تهديدات لمركزين إسلاميين في نيوجيرسي

تواصل – وكالات:

قالت شبكة “إن بي سي”، إن “مركزين إسلاميين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تلقيا سلسلة تهديدات عبر اتصالات هاتفية، بعد هجوم مانهاتن”.

وطبقاً للشبكة الأمريكية، فإن مركزاً إسلامياً في مقاطعة باسيك بولاية نيوجيرسي تلقى 8 اتصالات مهددة، وتلقى مركز إسلامي آخر في مدينة باترسون بالولاية ذاتها عَدَدَاً من الاتصالات المماثلة.

واتهمت السلطات الأمريكية الأوزبكي سيف الله صايبوف، البالغ من العمر 29 عاماً، بتنفيذ هجوم بشاحنة يوم الاثْنَيْنِ الماضي في منهاتن بنيويورك؛ مِمَّا أدى لمَقْتَل 8 أشْخَاص وإِصَابَة 15 آخرين.