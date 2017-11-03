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مهر عروس فلسطينية سورة الإخلاص و3 أحاديث نبوية

مهر عروس فلسطينية سورة الإخلاص و3 أحاديث نبوية
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تواصل – وكالات:

عُقد قران عروس فلسطينية على عريسها بمهر عاجله 114 ديناراً، وآجله 500 دينار، وخمس آيات من سورة البقرة، إِضَافَة لسورة الإخلاص، وثلاثة أحاديث نَبَوِيّة.

وقال عامر نصار والد العروس، “أسميت ابنتي على اسم فاطمة ابنة الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقررت ألا يكون مهر ابنتي أَغْلَى من مهر ابنة الرسول صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

وَأَشَارَ “نصار” إلى أنه اجتمع مع عدد من المختصين وقدروا مهر ابنة الرسول بالدراهم الفضية؛ إِذْ تبين أنه مهرها يتراوح بين 300 – 400 دينار، فيما لم يقدر بالدراهم الذهبية التي تساوي أَغْلَى بكثير من ذلك.

ووَفْقَاً لـ”قدس الإخبارية” فإن العروس فاطمة نصار من قرية مادما جنوب نابلس، عقد قرانها – طِبْقَاً لشروط والدها – على الشاب مهدي عمر من قرية سينيريا شرق مدينة قلقلية، ليكون من عقود الزواج التي تحيي السنة النَبَوِيّة في فلسطين.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

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