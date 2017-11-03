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«المساحة الجيولوجية»: الهزة الأرضية بـ«النماص» ضعيفة على مقياس ريختر

«المساحة الجيولوجية»: الهزة الأرضية بـ«النماص» ضعيفة على مقياس ريختر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية، أن الهزة الأرضية التي حدثت اليوم شمال غرب النماص هزة ضعيفة على مقياس ريختر، وأن سبب شعور الناس بها لقربها من سطح الأرض، حيث بلغ عمقها 9 كِيلُومِترات.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل: “إن عدد الهزات التي ضربت النماص بلغ سبع هزات منها ست هزات ارتدادية تتراوح قوتها ما بين 1.1 إلى 1.7.

ولفت أبا الخيل الانتباه إلى أن محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزةً أرضيةً بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي، حيث وقعت هذه الهزات شمال غرب مدينة النماص، وأعقبت هذه الهزة ست هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 1.1 إلى 1.7 درجة على مقياس ريختر”.

وعلل أبا الخيل سبب حدوث هذه الهزات الأرضية التي حدثت بسبب الصدوع في المنطقة، حيث امتد الشعور بالهزة إلى مدينة النماص والقرى المجاورة: (حلباء، وآل جميل، والغرة، والمدانة، وخشرم، وآل قحطان، والفرعة وآل عمر)، مُؤكِّدَاً أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث الهزات الأرضية ولا يمكن أَيْضَاً معرفة موقعها.

وطمأن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية المواطنين، دَاعِيَاً الجميع إلى مُتَابَعَة مواقع الهيئة الرسمية وأخذ المعلومات الصحيحة، بِالإِضَافَةِ إلى الاستفادة من التوضيحات والإِجْرَاءَات الواجب اتباعها أثناء وبعد وقوع الهزات الأرضية.

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