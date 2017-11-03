حقوق الإنسان باليمن تدين مقتل 8 أطفال في مجزرة ارتكبها الحوثيون

تواصل – وكالات:

أَدَانَت وزارة حقوق الإِنْسَان اليمنية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق الطفولة؛ باستهدافها تجمعاً للأطفال بمنطقة عنصوة بالدمينة شمال غرب مدينة تعز؛ مَا أَسْفَرَ عن مَقْتَل خمسة أطفال، وجرح أكثر من 3 آخرين، وإِصَابَة بعضهم خطيرة.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها المِيلِيشيا ضد المَدَنِيّين بتعز واليمن كافة مُنْذُ ثلاث سنوات حتى الآن.

وطَالَبَت الوزارة في بَيَانٍ لَهَا الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإِنْسَان، ومجلس الأمن، والمنظمات الدَّوْلِيَّة بالضغط بكل الوسائل لردع المِيلِيشِيا الانقلابية للتوقف عن استهداف الأحياء السكنية والمَدَنِيّين العزل”.