تواصل – وكالات:

أَوْضَحَ تقرير حديث للبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن القوات البحرية الأمريكية تعرضت لصدمة تسبب فيها الروس حينما اقتربت قاذفات قنابل نووية روسية من طراز “تو – 95” من حاملة الطائرات الأمريكية “رونالد ريغان” في بحر اليابان.

ووَفْقَاً للتقرير، وُضعت حاملة الطائرات الأمريكية في حالة إِنْذَار استدعت إِرْسَال مقاتلات “إف – 18” لاعتراض “دببة بوتين النووية” (هكذا يسمي العسكريون الأمريكيون طائرات “تو – 95”).

وظهرت قاذفات القنابل الروسية فوق بحر اليابان بعدما اقتربت قاذفات قنابل أمريكية من طراز “بي – 52” من حدود كوريا الشمالية. ومن الواضح أن الأمريكيين لم يتوقعوا رداً كهذا من جانب روسيا؛ لذلك أفزعهم ظهور “الدببة” الروسية.

وقال موقع x – true: يبذل الأمريكيون ما بوسعهم لاستفزاز كيم (رئيس جمهورية كوريا الشعبية الدِيمُقْرَاطِيّة) وإرغامه على إشعال الحرب. وَإِذَا تَمَكَّنَت “الدببة النووية” من طرد محبي السلام والدِيمُقْرَاطِيّة هؤلاء من شواطئ كوريا الشمالية من خلال طلعات جوية أخرى فسوف يتنفس العالم الصعداء.