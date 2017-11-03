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اتهامات لقوات النظام السوري بتنفيذ إعدامات ميدانية في دير الزور

اتهامات لقوات النظام السوري بتنفيذ إعدامات ميدانية في دير الزور
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تواصل – وكالات:

اتهم مَدَنِيّون عالقون في مدينة دير الزور قوات النظام السوري بتنفيذ إعدامات ميدانية في المدينة بعد سَيْطَرَتهم عليها من تنظيم داعش.

وقال سكان في المدينة لـ”رويترز”: إن مئات المَدَنِيّين يحاولون الهروب من المدينة باتجاه المناطق والبلدات التي تخضع لسيطرة “قوات سوريا الدِيمُقْرَاطِيّة” شمالي محافظة دير الزور.

وقال أحدهم: إن قوات نظامية أعدمت ثلاثة إخوة، من عائلة الحبس، واصطحبت أمهاتهم وأخواتهم نحو حي الجورة، وهم من سكان حي الحميدية، مُضِيفَاً أن هناك عوائلَ كثيرة محاصرة بمنطقة “حويجة كاطع” وهي جزيرة صغيرة على نهر الفرات بين مدينة دير الزور وريف مدينة دير الزور الغربي.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإِنْسَان إن معظم المَدَنِيّين المحاصرين يتواجدون في بلدة الصالحية، وهي المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، وكانت المنفذ الوحيد الذي يسلكه المَدَنِيّون للهروب من مناطق القتال.

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