خطيب جمعة يحذر من «التفحيط» ويروي مأساة أحد ضحاياه

تواصل – سلطان السهيمي:

تطرق الشيخ محمد أحمد شاهر السهيمي، خطيب جامع شعب آل عباس بمحافظة العرضيات، اليوم الْجُمُعَة، في خطبته إلى ظاهرة التفحيط والسرعة والتهور التي تعد من أخطر المواضيع التي يواجهها المواطنون بشكل يومي.

وروى الشيخ السهيمي قصة عن ظاهرة التفحيط: “يقول أحد الزوار لمُسْتَشْفَى النقاهة، وقفت على شابين من ضحايا التفحيط، مصابين بالشلل النصفي.. أدخل الغرفة فإذا بالمنظر المؤلم على السرير الأيمن، شاب كان عمره يوم أن دخل المُسْتَشْفَى 20 عَامَاً ثم أمضى بعد الحادث 11 عَامَاً على السرير قد انثنت أطرافه وانحرفت رقبته وشلت حركته، فلم يبقَ له من الحركة سوى نظرةٍ بالعين والتفاتةٍ يسيرة بالعنق، نظر إِلَي فتغيرت ملامح وجهه كَأَنَّهُ يريد أن يعبر لي عن شعوره لكنه لا يستطيع الكلام، حاولت أن أتكلم معه فعجزت ولم أجد إلا أن أرفع إِصْبَعي إلى السماء لعلي أذكره رحمة الله الذي لا يضيع أجر الصابرين”.

وأَضَافَ الشيخ السهيمي أن من أضرار التفحيط والتهور بالسيارة التعدي على الآخرين بإتلاف أرواحهم، وتحطيم أبدانهم، وترويعهم في طرقاتهم.

وختم الشيخ السهيمي بقوله: “إن من الدوافع التي تقف وراء التفحيط والتهور، ضعف الإيمان، وحب الظهور والشهرة، والفراغ القاتل، وتقليد ومحاكاة رفقة السوء، وضعف رقابة الأسرة، وغفلة كثير من الآباء عن أبنائهم، أو شراء السيارة للصغار”.